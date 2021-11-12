Документальный цикл «Освобождение» откроет фильм о пересыльном лагере в Гатчине

Премьера документального цикла «Освободители», посвященного освобождению нацистских концлагерей войсками Красной Армии, состоится 15 ноября в 18.50. Как сообщают в Фонде Александра Печерского, в восьми фильмах будут рассказаны истории нескольких десятков героев, как известных, так и почти забытых. Но что еще важнее – впервые в документальном кино борьба антифашистского подполья будет осмыслена как целостный феномен.

Среди героев цикла – Муса Джалиль из Казани, москвичка Зоя Космодемьянская и Ариадна Скрябина, дочь великого композитора, сражавшаяся и погибшая во Франции; Николай Киселев, выведший сотни евреев из оккупированной зоны в тыл, и «псковский Сусанин» Матвей Кузьмин; киномеханик из Порхова Константин Чехович, взорвавший кинотеатр во время сеанса и уничтоживший сотни нацистских солдат, включая двух генералов, и Алексей Кочетков, проведший всю войну в Берлине. За каждой такой историей – героизм и трагедия. Многие имена прозвучат по телевидению впервые, а судьбы некоторых подпольщиков в такой полноте неизвестны даже специалистам по теме.

Бойцы «невидимого фронта» жили среди оккупантов, в занятых врагом областях, зная, что повсюду раскинуло сети гестапо. Их подвиги плохо документированы, от многих из них не осталось ни фотографий, ни имен. Сведения о них пришлось собирать буквально по крупицам, просеивая сотни разных источников, архивных документов. И также по крупицам приходится восстанавливать целостную картину борьбы подпольщиков в СССР и других оккупированных нацистами странах.

Проект откроется фильмом о Дулаге-154 - пересыльном лагере в Гатчине под Ленинградом. В центре следующих картин окажутся финские концлагеря в Карелии, Дулаг-142 на окраине Брянска и другие.

Документальный проект создавался при участии Центрального архива Минобороны.