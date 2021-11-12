Документальный цикл «Освобождение» откроет фильм о пересыльном лагере в Гатчине

Премьера
документального цикла «Освободители», посвященного освобождению нацистских
концлагерей войсками Красной Армии, состоится 15 ноября в 18.50. Как сообщают в
Фонде Александра Печерского, в восьми фильмах будут рассказаны истории
нескольких десятков героев, как известных, так и почти забытых. Но что еще
важнее – впервые в документальном кино борьба антифашистского подполья будет
осмыслена как целостный феномен.
Среди
героев цикла – Муса Джалиль из Казани, москвичка Зоя Космодемьянская и Ариадна
Скрябина, дочь великого композитора, сражавшаяся и погибшая во Франции; Николай
Киселев, выведший сотни евреев из оккупированной зоны в тыл, и «псковский
Сусанин» Матвей Кузьмин; киномеханик из Порхова Константин Чехович, взорвавший
кинотеатр во время сеанса и уничтоживший сотни нацистских солдат, включая двух
генералов, и Алексей Кочетков, проведший всю войну в Берлине. За каждой такой
историей – героизм и трагедия. Многие имена прозвучат по телевидению впервые, а
судьбы некоторых подпольщиков в такой полноте неизвестны даже специалистам по
теме.
Бойцы
«невидимого фронта» жили среди оккупантов, в занятых врагом областях, зная, что
повсюду раскинуло сети гестапо. Их подвиги плохо документированы, от многих из
них не осталось ни фотографий, ни имен. Сведения о них пришлось собирать
буквально по крупицам, просеивая сотни разных источников, архивных документов.
И также по крупицам приходится восстанавливать целостную картину борьбы
подпольщиков в СССР и других оккупированных нацистами странах.
Проект
откроется фильмом о Дулаге-154 - пересыльном лагере в Гатчине под Ленинградом.
В центре следующих картин окажутся финские концлагеря в Карелии, Дулаг-142 на
окраине Брянска и другие.
Документальный
проект создавался при участии Центрального архива Минобороны.