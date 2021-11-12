Путь в вечность ради жизни других

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 524 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Николай Мулюкин, Денис Куликов и Рамиль Сулейманов были посмертно награждены орденами Мужества.





Фото Ирины Хрусталёвой