Путь в вечность ради жизни других

В деревне Корпикюля Гатчинского района состоялась торжественно-траурная церемония в память о погибших летчиках Росгвардии, которые 24 июня увели падающий вертолет от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.
Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 524 за
мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского
долга, Николай Мулюкин, Денис Куликов и Рамиль Сулейманов
были посмертно награждены орденами Мужества.
Фото Ирины Хрусталёвой
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