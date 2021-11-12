Путь в вечность ради жизни других

Путь в вечность ради жизни других

В деревне Корпикюля Гатчинского района состоялась торжественно-траурная церемония в память о погибших летчиках Росгвардии, которые 24 июня увели падающий вертолет от населенного пункта, не допустив гибели его жителей.

Рубрики : Общество     12 Nov 2021

Указом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2021 года № 524 за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, Николай Мулюкин, Денис Куликов и Рамиль Сулейманов были посмертно награждены орденами Мужества.


Фото Ирины Хрусталёвой

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