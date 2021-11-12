«Золотой» юбилей Пудостьской школы

«Золотой» юбилей Пудостьской школы

Сегодня Пудостьская школа в Гатчинском районе празднует своё 50-летие. Праздничный концерт, состоявшийся в местном Доме культуры, начался с театрализованного представления на тему космического путешествия. С приветственным словом к гостям обратилась директор Пудостьской школы Наталья Романова.

Рубрики : Образование     12 Nov 2021

- 50 лет - солидный возраст, но наша школа - современная, молодая, и мы всегда смотрим вперёд. Нашу школу окончили несколько поколений жителей Пудостьского поселения. Школа - это мы вместе. Желаю нашей школе дальнейшего процветания, учителям, ученикам и их родителям взаимопонимания и всего самого наилучшего, - сказала она и поблагодарила педагогический коллектив и ветеранов системы образования, которые внести свой вклад в развитие Пудостьской школы.

К поздравлениям присоединилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- 50 - это только начало. Вы пишите красивую историю, развиваясь в ногу со временем. У вас прекрасный новый стадион, открыта «Точка роста» и впереди ещё много событий, которые понравятся и школьникам, и учителям, - сказала Людмила Нещадим и вручила Наталье Романовой сертификат на укрепление материально-технической базы учебного учреждения и Благодарность администрации Гатчинского района.

 

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