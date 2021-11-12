«Золотой» юбилей Пудостьской школы

- 50 лет - солидный возраст, но наша школа - современная, молодая, и мы всегда смотрим вперёд. Нашу школу окончили несколько поколений жителей Пудостьского поселения. Школа - это мы вместе. Желаю нашей школе дальнейшего процветания, учителям, ученикам и их родителям взаимопонимания и всего самого наилучшего, - сказала она и поблагодарила педагогический коллектив и ветеранов системы образования, которые внести свой вклад в развитие Пудостьской школы.

К поздравлениям присоединилась глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим.

- 50 - это только начало. Вы пишите красивую историю, развиваясь в ногу со временем. У вас прекрасный новый стадион, открыта «Точка роста» и впереди ещё много событий, которые понравятся и школьникам, и учителям, - сказала Людмила Нещадим и вручила Наталье Романовой сертификат на укрепление материально-технической базы учебного учреждения и Благодарность администрации Гатчинского района.