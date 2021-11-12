«Золотой» юбилей Пудостьской школы

-
50 лет - солидный возраст, но наша школа - современная, молодая, и мы всегда
смотрим вперёд. Нашу школу окончили несколько поколений жителей Пудостьского
поселения. Школа - это мы вместе. Желаю нашей школе дальнейшего процветания,
учителям, ученикам и их родителям взаимопонимания и всего самого наилучшего, -
сказала она и поблагодарила педагогический коллектив и ветеранов системы
образования, которые внести свой вклад в развитие Пудостьской школы.
К
поздравлениям присоединилась глава администрации Гатчинского района Людмила
Нещадим.
- 50
- это только начало. Вы пишите красивую историю, развиваясь в ногу со временем.
У вас прекрасный новый стадион, открыта «Точка роста» и впереди ещё много
событий, которые понравятся и школьникам, и учителям, - сказала Людмила Нещадим
и вручила Наталье Романовой сертификат на укрепление материально-технической
базы учебного учреждения и Благодарность администрации Гатчинского района.