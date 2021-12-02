3 декабря отключат свет в трех поселениях Гатчинского района

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах в пятницу, 3 декабря, будет прекращена подача электроэнергии:
Рубрики :
ЖКХ
02 Dec 2021
- с 10:00 до 15:00
Пудостьское СП:
д. Пеушалово,
д.
Лайдузи,
д.
Кезелево,
СНТ
«Бриз»,
СНТ
«Орбита-3»,
СНТ
«Автовец».
- с 11:00 до 17:00
Большеколпанское СП:
д. Большие
Колпаны, ул. 1-ой семилетки, гаражи.
- с 10:00 до 16:00
Рождественское СП:
д.
Лязево,
д. Протасовка,
д.
Изора.
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