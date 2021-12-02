3 декабря отключат свет в трех поселениях Гатчинского района

3 декабря отключат свет в трех поселениях Гатчинского района

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах в пятницу, 3 декабря, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     02 Dec 2021

- с 10:00 до 15:00

Пудостьское СП:

д. Пеушалово,

д. Лайдузи,

д. Кезелево,

СНТ «Бриз»,

СНТ «Орбита-3»,

СНТ «Автовец».

 

- с 11:00 до 17:00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. 1-ой семилетки, гаражи.     

 

- с 10:00 до 16:00

Рождественское СП:

д. Лязево,

д. Протасовка,

д. Изора.   

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