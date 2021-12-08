Перевела мошенникам 300 тысяч – в роддоме

1-го декабря в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 54-летняя сотрудница вуза. Накануне ей с московского номера позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что к нему поступила заявка на изменение номера телефона, привязанного к ее личному кабинету. Женщина отказалась – она такой операции не проводила. Тогда «сотрудник службы безопасности» ее напугал: неизвестные лица пытаются перевести деньги с ее кредитной карты – 240 тысяч рублей. Чтобы защитить финансы, надо перевести их на транзитную карту.

На WhatsApp ей пришло сообщение с данными временной карты. Звонившие велели снять деньги и положить на эту карту в банкомате в перинатальном центре. Женщину уверили, что карта привязана к номеру ее телефона. Она пошла и положила 325 тысяч на чужую карту.

Тем же способом мошенники обманули 43-летнюю учительницу начальных классов. Ей тоже рассказали про смену телефонного номера и спросили, есть ли еще карты, привязанные к этому телефону. Женщина честно призналась, что есть карта «Газпромбанка». Звонивший переключил ее на «другого сотрудника» – якобы, службы безопасности «Газпромбанка». Этот «сотрудник» по имени Сергей продиктовал женщине ее полные паспортные данные и данные карты. Она по его указанию передала ему пароль, после чего с карты было списано 50 тысяч рублей. А хозяйка карты пошла в отделение банка и положила через банкомат 190 тысяч на счет, продиктованный ей мошенником.

По фактам мошенничеств в значительном размере возбуждены уголовные дела.