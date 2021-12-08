Перевела мошенникам 300 тысяч – в роддоме

1-го декабря в дежурную
часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 54-летняя сотрудница вуза.
Накануне ей с московского номера позвонил мужчина и представился сотрудником
службы безопасности банка. Он сообщил, что к нему поступила заявка на изменение
номера телефона, привязанного к ее личному кабинету. Женщина отказалась – она
такой операции не проводила. Тогда «сотрудник службы безопасности» ее напугал:
неизвестные лица пытаются перевести деньги с ее кредитной карты – 240 тысяч
рублей. Чтобы защитить финансы, надо перевести их на транзитную карту.
На WhatsApp ей пришло
сообщение с данными временной карты. Звонившие велели снять деньги и положить
на эту карту в банкомате в перинатальном центре. Женщину уверили, что карта
привязана к номеру ее телефона. Она пошла и положила 325 тысяч на чужую карту.
Тем же способом мошенники
обманули 43-летнюю учительницу начальных классов. Ей тоже рассказали про смену
телефонного номера и спросили, есть ли еще карты, привязанные к этому телефону.
Женщина честно призналась, что есть карта «Газпромбанка». Звонивший переключил
ее на «другого сотрудника» – якобы, службы безопасности «Газпромбанка». Этот
«сотрудник» по имени Сергей продиктовал женщине ее полные паспортные данные и
данные карты. Она по его указанию передала ему пароль, после чего с карты было
списано 50 тысяч рублей. А хозяйка карты пошла в отделение банка и положила
через банкомат 190 тысяч на счет, продиктованный ей мошенником.
По фактам мошенничеств в
значительном размере возбуждены уголовные дела.