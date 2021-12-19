Кто в Гатчине и Вырице останется без света?

Кто в Гатчине и Вырице останется без света?

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики : ЖКХ     19 Dec 2021

20.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое поселение:

п. Вырица:

ул. Мичурина д. 102-111;

наб. Космонавтов д. 38-62;

ул. Рождественская д. 9-20;

ул. Калинина д. 1-17;

ул. Никанорова д. 1-7;

пр. Суворовский д. 55-75;

ул. Чапаева д. 1-21; п

пр. Урицкого д. 154-243;

ул. Щедрина д. 55-59;

ул. Дзержинского д. 1-9;

пр. Ленина д. 60-83А;

ул. Дарского д. 1-12;

ул. Максимовская д. 1-20;

пер. Дарского д. 1-6;

ул. Щорса д. 1-11;

ул. Декабристов д. 11-23;

пр. Комсомольский д. 1-10.

 

20.12.2021 с 12:00 до 17:00

Пудостьское поселение:

д. Пеушалово,

д. Лайдузи

СНТ «Волна»,

СНТ «Автовец»

д. Кезелево

На период до 3-х часов

 

21.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ш. Красносельское, д. 16 к. 2Б.

 

21.12.21 с 09:00 до 19:00

Вырицкое поселение:

п. Вырица:

пр. Лейтенанта Шмидта, д. 42, 44-57;

ул. Прибрежная, д. 1-23.

 

22.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Правды, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;

ул. Металлистов, д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50;

ул. Железнодорожная, д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;

ул. Строителей, д. 10, 12;

ул. Фрезерная, д. 11;

СНТ "Буревестник";

СНТ "Погат";

СНТ "Ягодка";

СНТ "Электронстандарт";

СНТ "Луч".

 

23.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

ул. Хохлова, д. 3, 3А, 5А, 11;

пр. 25 Октября, д. 10, 14, 16.

 

24.12.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

д. Химози:

1-я Линия, д. 1-6;

2-я Линия, д. 1-6;

3-я Линия, д. 2, 3, 4, 6, 8;

4-я Линия, д. 3, 5, 7;

ул. Полевая, д. 2, 3, 4, 6, 8, 10;

ул. Восточная, д. 55.

 

 

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