Кто в Гатчине и Вырице останется без света?

20.12.21 с 09:00
до 19:00
Вырицкое
поселение:
п. Вырица:
ул. Мичурина д.
102-111;
наб. Космонавтов
д. 38-62;
ул. Рождественская
д. 9-20;
ул. Калинина д.
1-17;
ул. Никанорова д.
1-7;
пр. Суворовский д.
55-75;
ул. Чапаева д.
1-21; п
пр. Урицкого д.
154-243;
ул. Щедрина д.
55-59;
ул. Дзержинского
д. 1-9;
пр. Ленина д.
60-83А;
ул. Дарского д.
1-12;
ул. Максимовская
д. 1-20;
пер. Дарского д.
1-6;
ул. Щорса д. 1-11;
ул. Декабристов д.
11-23;
пр. Комсомольский
д. 1-10.
20.12.2021 с 12:00
до 17:00
Пудостьское поселение:
д. Пеушалово,
д. Лайдузи
СНТ «Волна»,
СНТ «Автовец»
д. Кезелево
На период до 3-х часов
21.12.21 с 09:00
до 17:00
г. Гатчина:
ш. Красносельское,
д. 16 к. 2Б.
21.12.21 с 09:00
до 19:00
Вырицкое поселение:
п. Вырица:
пр. Лейтенанта
Шмидта, д. 42, 44-57;
ул. Прибрежная, д.
1-23.
22.12.21 с 09:00 до
17:00
г. Гатчина:
ул. Правды, д. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 23, 25, 12, 16, 29, 31, 33, 35, 37, 39;
ул. Металлистов,
д. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48, 49, 50;
ул.
Железнодорожная, д. 23, 25, 25А, 27, 29, 29А, 31, 35, 35А, 37, 39, 41;
ул. Строителей, д.
10, 12;
ул. Фрезерная, д.
11;
СНТ
"Буревестник";
СНТ
"Погат";
СНТ
"Ягодка";
СНТ
"Электронстандарт";
СНТ
"Луч".
23.12.21 с 09:00
до 17:00
г. Гатчина:
ул. Хохлова, д. 3,
3А, 5А, 11;
пр. 25 Октября, д.
10, 14, 16.
24.12.21 с 09:00
до 17:00
г. Гатчина:
д. Химози:
1-я Линия, д. 1-6;
2-я Линия, д. 1-6;
3-я Линия, д. 2,
3, 4, 6, 8;
4-я Линия, д. 3,
5, 7;
ул. Полевая, д. 2,
3, 4, 6, 8, 10;
ул. Восточная, д.
55.