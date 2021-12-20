Аксентий Ивченко тренер по дзюдо

Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на
территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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Аксентий Ивченко - воспитанник ДЮСШ г.Кириши. Здесь он тренировался сам, сюда же вернулся после университета тренером по дзюдо. На своем опыте доказывая русскую пословицу - где родился, там и пригодился.
Сюжет подготовлен ТРК
"Кириши" в рамках проекта #Ямыспорт, который реализуется на
территории Ленинградской области при поддержке областного Комитета по печати.
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