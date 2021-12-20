Студенты ГИЭФПТ посетили места боевой славы

Студентам очень повезло:
в дороге их сопровождал блистательный экскурсовод - краевед, историк, автор
более 30 книг и сотен публикаций по истории родного края, Почетный гражданин
Гатчинского района Андрей Бурлаков.
Ребята увидели памятники
погибшим воинам, доты и дзоты сохранившиеся на линии обороны Красногвардейского
укрепрайона, узнали имена героев, защищавших Гатчину и Ленинград.
Большое впечатление на
подростков произвели жизненные истории героев, рассказанные в музее
Красногвардейского укрепрайона экскурсоводом Светланой Оболенской. В музее,
расположенном в Доме культуры «Лидер» пос. Новый Свет, можно увидеть и
потрогать предметы, найденные поисковыми отрядами на местах боев под Гатчиной –
для ребят это было настоящее проникновение в историю. Закончилась экскурсия на
мемориале «Гатчина - город воинской славы».
Программа поездки
подготовлена совместно с советом ветеранов Сиверской автономной некоммерческой
организацией развития социальных программ «Планета добра» - партнером проекта
«Патриотический городок «Чкалов парк», реализуемого АНО «Чкалов парк» в рамках
гранта Губернатора Ленобласти.
Уже более 300 детей и
подростков приняли участие в мероприятиях проекта «Патриотический городок
«Чкалов парк».
Татьяна Можаева