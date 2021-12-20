Студенты ГИЭФПТ посетили места боевой славы

Студентам очень повезло: в дороге их сопровождал блистательный экскурсовод - краевед, историк, автор более 30 книг и сотен публикаций по истории родного края, Почетный гражданин Гатчинского района Андрей Бурлаков.

Ребята увидели памятники погибшим воинам, доты и дзоты сохранившиеся на линии обороны Красногвардейского укрепрайона, узнали имена героев, защищавших Гатчину и Ленинград.

Большое впечатление на подростков произвели жизненные истории героев, рассказанные в музее Красногвардейского укрепрайона экскурсоводом Светланой Оболенской. В музее, расположенном в Доме культуры «Лидер» пос. Новый Свет, можно увидеть и потрогать предметы, найденные поисковыми отрядами на местах боев под Гатчиной – для ребят это было настоящее проникновение в историю. Закончилась экскурсия на мемориале «Гатчина - город воинской славы».

Программа поездки подготовлена совместно с советом ветеранов Сиверской автономной некоммерческой организацией развития социальных программ «Планета добра» - партнером проекта «Патриотический городок «Чкалов парк», реализуемого АНО «Чкалов парк» в рамках гранта Губернатора Ленобласти.

Уже более 300 детей и подростков приняли участие в мероприятиях проекта «Патриотический городок «Чкалов парк».

Татьяна Можаева