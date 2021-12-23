Гатчинские гиревики завоевали заслуженные медали

Победителями соревнований в своих группах стали Вероника Карьялайнен (толчок ДЦ), Иван Мюлляринен, Матвей Мюлляринен, София Ходкова.

Призовые места заняли Екатерина Ионова, Милана Карьялайнен, Вероника Карьялайнен (рывок), Сергей Александрович Павлов, Сергей Вадимович Павлов, Матвей Филиппов, Федор Хямялайнен.

Тренер-преподаватель Районной ДЮСШ по гиревому спорту Виталий Логинов выражает благодарность заслуженным спортсменам, активистам спортивной работы в Новом Свете Даниилу Евсюткину и Артему Савченко за помощь в организации и проведении поездки.

В субботу, 18 декабря, в спортивном зале ДЮСШ в поселке Новый Свет состоялась долгожданная встреча – знаменитые чемпионы мира, Европы и России по силовому жонглированию гирями, тренеры сборной Санкт-Петербурга Мария Тарвердиева и Леонид Синцов провели семинар для юных воспитанников отделения «Гиревой спорт» Районной ДЮСШ.