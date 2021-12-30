Новогодний подарок для коммунальщиков

Как
рассказал директор предприятия Владимир Рящин, за счет бюджета Гатчинского
района были приобретены три малогабаритных трактора МТЗ 320, которые можно
использовать круглогодично. Благодаря небольшому размеру и легкой маневренности,
зимой ими легко убирать снег на узких тротуарах, а летом навесное оборудование
позволит чистить тротуары и общественные пространства.
Еще
одно приобретение – трактор МТЗ 622, к которому навесное оборудование поступит
в феврале 2022 года. Трактор среднего класса также малогабаритный, но более
мощный. Планируется, что в зимний период он будет выполнять очистку
общественных пространств, а летом будет задействован в благоустройстве города,
на участке зеленого хозяйства.
Также
было приобретено навесное оборудование – одна метровая фреза, необходимая для
ямочного ремонта. К сезону ямочного ремонта коммунальщики готовятся заранее.
Трактор Беларус 1221.3 под фрезу с тяговым классом 2.0 поступит на предприятие
в феврале. В это же время прибудет новая комбинированная дорожная машина.
Ирина
Хрусталёва
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