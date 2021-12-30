Новогодний подарок для коммунальщиков

Как рассказал директор предприятия Владимир Рящин, за счет бюджета Гатчинского района были приобретены три малогабаритных трактора МТЗ 320, которые можно использовать круглогодично. Благодаря небольшому размеру и легкой маневренности, зимой ими легко убирать снег на узких тротуарах, а летом навесное оборудование позволит чистить тротуары и общественные пространства.

Еще одно приобретение – трактор МТЗ 622, к которому навесное оборудование поступит в феврале 2022 года. Трактор среднего класса также малогабаритный, но более мощный. Планируется, что в зимний период он будет выполнять очистку общественных пространств, а летом будет задействован в благоустройстве города, на участке зеленого хозяйства.

Также было приобретено навесное оборудование – одна метровая фреза, необходимая для ямочного ремонта. К сезону ямочного ремонта коммунальщики готовятся заранее. Трактор Беларус 1221.3 под фрезу с тяговым классом 2.0 поступит на предприятие в феврале. В это же время прибудет новая комбинированная дорожная машина.

Ирина Хрусталёва

Фото автора