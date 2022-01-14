В школах региона пройдут уроки доброты

«Мы не можем равнодушно проходить мимо, не имеем права оставлять без внимания отдельные случаи проявления детской жестокости, грубости, ― заявила глава комитета по образованию Ленинградской области Вероника Реброва, председатель комитета по образованию. ― Воспитать в детях доброту, толерантность, отзывчивость, сопереживание, уважение к ближнему ― это общая задача педагогов и родителей».

Комитет общего и профессионального образования региона предложит школам методическую базу, которую можно использовать как основу при проведении уроков доброты.

«Безусловно, один урок не решит все воспитательные задачи, но пусть это будет моментом осмысления, стартом для последующих добрых инициатив и действий», ― подчеркнула Вероника Реброва.

Ранее стало известно о конфликтной ситуации между детьми в одной из школ Тосненского района. Комитет общего и профессионального образования, а также уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова инициировали проверку произошедшего.





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