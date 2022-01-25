«РитмИкс» и танцует и судит лучше всех!

Звания
«Заслуженный судья» удостоен руководитель студии танца «РитмИкс» Василий Иванов
- за многолетний вклад в развитие организации, безупречное служение общему
делу, профессионализм и высокую деловую репутацию.
Нагрудным
знаком «Безупречное служение» судейского комитета ОРТО награждена Ирина
Белоградова.
Звание
«Лучший танцор 2021 года» получил Никита Зорин.
А
в минувшие выходные Гатчинский Центр творчества юных стал площадкой проведения
Чемпионата и Первенства Ленинградской области ОРТО по направлению Oriental, на
котором отлично выступили воспитанники студии танца «РитмИкс». Многие девушки
завоевали сразу по несколько наград. По разным танцевальным направлениям в
разных возрастных категориях победителями и призерами стали: Анастасия и Алена
Смирновы, Манижа Нозимова, Ксения Жихарева, Татьяна Маликова, Мария Михайлова,
Анжелика Меркульева, Лариса Гущина, Елена Иванова, Дина Кистень, Елена Тимофеева.
Напомним,
студия современного и восточного танца «РитмИкс» была основана в 2001 году при
Гатчинском Центре творчества юных. Обучение танцам детей и взрослых проходит
здесь по множеству направлений: хип-хоп, хаус, диско, джаз-фанк, латина,
восточный танец, детский танец, эстрадный танец, современный танец, боди-балет.
Танцоры студии – активные и успешные участники фестивалей и конкурсов по
современным и восточным танцам Санкт-Петербурга и области, России, Европы и
мира.