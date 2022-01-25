«РитмИкс» и танцует и судит лучше всех!

Звания «Заслуженный судья» удостоен руководитель студии танца «РитмИкс» Василий Иванов - за многолетний вклад в развитие организации, безупречное служение общему делу, профессионализм и высокую деловую репутацию.

Нагрудным знаком «Безупречное служение» судейского комитета ОРТО награждена Ирина Белоградова.

Звание «Лучший танцор 2021 года» получил Никита Зорин.

А в минувшие выходные Гатчинский Центр творчества юных стал площадкой проведения Чемпионата и Первенства Ленинградской области ОРТО по направлению Oriental, на котором отлично выступили воспитанники студии танца «РитмИкс». Многие девушки завоевали сразу по несколько наград. По разным танцевальным направлениям в разных возрастных категориях победителями и призерами стали: Анастасия и Алена Смирновы, Манижа Нозимова, Ксения Жихарева, Татьяна Маликова, Мария Михайлова, Анжелика Меркульева, Лариса Гущина, Елена Иванова, Дина Кистень, Елена Тимофеева.

Напомним, студия современного и восточного танца «РитмИкс» была основана в 2001 году при Гатчинском Центре творчества юных. Обучение танцам детей и взрослых проходит здесь по множеству направлений: хип-хоп, хаус, диско, джаз-фанк, латина, восточный танец, детский танец, эстрадный танец, современный танец, боди-балет. Танцоры студии – активные и успешные участники фестивалей и конкурсов по современным и восточным танцам Санкт-Петербурга и области, России, Европы и мира.