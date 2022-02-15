Гатчинки достойно выступили на турнире по дзюдо «А ну-ка, девушки!»

Первой
на татами вышла Лидия Улитина. Уже в
первой схватке жребий свел двух сильных соперниц, обе из которых были достойны
финала. К сожалению, в стартовой встрече Лида проиграла спортсменке из
Саратова, но борьба была достойной. Последовали длительные часы ожидания, и
дальнейшее выступление Лиды зависело именно от той самой соперницы из Саратова.
Но так вышло, что наша «обидчица» прошла в полуфинал, а позже и вовсе стала
победительницей турнира. При этой ситуации мы перешли в группу утешения и могли
занять не выше третьего места.
В
утешении Лида выиграла схватку у соперницы из Москвы. В третьей схватке нас
поджидала крепкая, опытная и титулованная спортсменка из Нововоронежа. Были
опасения, что будет крайне сложно ее пройти, но Лида, выстроив грамотную
борьбу, смогла подловить соперницу и бросить ее на «вазари», которого хватило
для выхода в следующую стадию утешения. Обе соперницы были достойны, чтобы
выйти в следующий круг, но Лида оказалась в этот раз сильнее. И после этой
схватки казалось, что все складывается удачно. Разобрали соперниц с точки
зрения борьбы «по молекулам» и продвигались к медали. Была выиграна и 4-я
схватка, которая гарантировала нам борьбу за бронзовую награду. Борьба была
настолько идеальна, что радовала тренера.
И
вот, схватка за бронзу с соперницей из Наро-Фоминска, которая не предвещала
особых сложностей. Задача для Лиды стояла быть предельно внимательной - никакой
недооценки соперницы, действовать, как надежный Mercedes-Benz, работать первым
номером. И все получалось! Заставили соперницу ошибиться, получили
преимущество, добавили уверенности и все шло, как и планировали. Но одна
досадная ошибка лишила нас медали. Лида пропустила бросок на «иппон». Это было
неожиданно не только для Лиды, которую сложно бросить в принципе, но и тренера
тоже. Нужно отдать должное сопернице - при исполнении контратаки она выполнила
бросок в японском стиле. Это было счастье для победительницы и слезы для
нас...Проделать такой путь и остаться без медали - это вдвойне досадно. Это и
есть ДЗЮДО. Итог - только 5-6 место.
У
Ксении Копачевой схожая ситуация.
Ксения также проиграла в стартовой встрече сопернице из Москвы. Была «заруба»,
но не хватило для победы чуть-чуть... Соперница стала первой, а Ксения только
третьей.
В
утешение, Ксения была более техничной и выиграть свои схватки, включая схватку
за бронзовую награду, нашей спортсменке не составило труда.
Соревнования,
в целом, девочки провели достойно, задиристо, «подрались», посражались, как
любит тренер.
Приятно,
что после награждения, сойдя с пьедестала, Ксения надела свою медаль подруге по
команде - Лидии, а сама осталась с грамотой. Этот пример яркой дружбы говорит о
многом!
Данные
соревнования являются подготовительными, подводящими к Первенству области по
дзюдо, которое состоится уже через месяц!
Поздравляем
спортсменок и тренера Алексея Сергеевича Михайлова с успешным выступлением на
данном турнире!
Мама Лидии после турнира поделилась: «Спасибо огромное тренеру, который вкладывает душу,
силы в наших девочек. Спасибо нашим спонсорам, которых находит наш тренер и
которые нам помогают. Но 3 раза в неделю занятий мало для достижений более
высокого уровня. Мы стараемся из всех сил. Мы представляем город Гатчину. Нам
нужен зал. Нам нужны тренировки 5-6 раз в неделю - чтобы были результаты на все
200%»
По
информации СК «Сокол»