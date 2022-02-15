Гатчинки достойно выступили на турнире по дзюдо «А ну-ка, девушки!»

Первой на татами вышла Лидия Улитина. Уже в первой схватке жребий свел двух сильных соперниц, обе из которых были достойны финала. К сожалению, в стартовой встрече Лида проиграла спортсменке из Саратова, но борьба была достойной. Последовали длительные часы ожидания, и дальнейшее выступление Лиды зависело именно от той самой соперницы из Саратова. Но так вышло, что наша «обидчица» прошла в полуфинал, а позже и вовсе стала победительницей турнира. При этой ситуации мы перешли в группу утешения и могли занять не выше третьего места.

В утешении Лида выиграла схватку у соперницы из Москвы. В третьей схватке нас поджидала крепкая, опытная и титулованная спортсменка из Нововоронежа. Были опасения, что будет крайне сложно ее пройти, но Лида, выстроив грамотную борьбу, смогла подловить соперницу и бросить ее на «вазари», которого хватило для выхода в следующую стадию утешения. Обе соперницы были достойны, чтобы выйти в следующий круг, но Лида оказалась в этот раз сильнее. И после этой схватки казалось, что все складывается удачно. Разобрали соперниц с точки зрения борьбы «по молекулам» и продвигались к медали. Была выиграна и 4-я схватка, которая гарантировала нам борьбу за бронзовую награду. Борьба была настолько идеальна, что радовала тренера.

И вот, схватка за бронзу с соперницей из Наро-Фоминска, которая не предвещала особых сложностей. Задача для Лиды стояла быть предельно внимательной - никакой недооценки соперницы, действовать, как надежный Mercedes-Benz, работать первым номером. И все получалось! Заставили соперницу ошибиться, получили преимущество, добавили уверенности и все шло, как и планировали. Но одна досадная ошибка лишила нас медали. Лида пропустила бросок на «иппон». Это было неожиданно не только для Лиды, которую сложно бросить в принципе, но и тренера тоже. Нужно отдать должное сопернице - при исполнении контратаки она выполнила бросок в японском стиле. Это было счастье для победительницы и слезы для нас...Проделать такой путь и остаться без медали - это вдвойне досадно. Это и есть ДЗЮДО. Итог - только 5-6 место.

У Ксении Копачевой схожая ситуация. Ксения также проиграла в стартовой встрече сопернице из Москвы. Была «заруба», но не хватило для победы чуть-чуть... Соперница стала первой, а Ксения только третьей.

В утешение, Ксения была более техничной и выиграть свои схватки, включая схватку за бронзовую награду, нашей спортсменке не составило труда.

Но в этот день Ксения заслуживала как минимум финала, а для Лидии был бы справедливым результат на уровне бронзовой награды.

Соревнования, в целом, девочки провели достойно, задиристо, «подрались», посражались, как любит тренер.

Приятно, что после награждения, сойдя с пьедестала, Ксения надела свою медаль подруге по команде - Лидии, а сама осталась с грамотой. Этот пример яркой дружбы говорит о многом!

Данные соревнования являются подготовительными, подводящими к Первенству области по дзюдо, которое состоится уже через месяц!

Поздравляем спортсменок и тренера Алексея Сергеевича Михайлова с успешным выступлением на данном турнире!

Мама Лидии после турнира поделилась: «Спасибо огромное тренеру, который вкладывает душу, силы в наших девочек. Спасибо нашим спонсорам, которых находит наш тренер и которые нам помогают. Но 3 раза в неделю занятий мало для достижений более высокого уровня. Мы стараемся из всех сил. Мы представляем город Гатчину. Нам нужен зал. Нам нужны тренировки 5-6 раз в неделю - чтобы были результаты на все 200%»

По информации СК «Сокол»