Серебро из Адлера за метание копья

Екатерина Надежина показала отличные результаты в соревнованиях по длинным метаниям «Памяти Анатолия Алексеевича Лунева»: заняла 2 место с результатом 43 метра 8 сантиметров. Еще одну серебряную медаль она завоевала в метаниях копья «Богатырь» - 2 место с результатом 41.88.

Мы поздравляем Екатерину и ее тренера Вячеслава Олеговича Семенова! Желаем дальнейших побед!