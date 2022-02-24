Серебро из Адлера за метание копья
В Адлере прошли Всероссийские соревнования по легкой атлетике. В них приняла участие спортсменка Гатчинской ДЮСШ №1 Екатерина Надежина.
Рубрики: Спорт
Екатерина Надежина показала отличные результаты в соревнованиях по длинным метаниям «Памяти Анатолия Алексеевича Лунева»: заняла 2 место с результатом 43 метра 8 сантиметров. Еще одну серебряную медаль она завоевала в метаниях копья «Богатырь» - 2 место с результатом 41.88.
Мы поздравляем Екатерину и ее тренера Вячеслава Олеговича Семенова! Желаем дальнейших побед!
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