Бронзовое выступление гатчинских гимнасток

25 февраля — последний день голосования за территории, которые будут благоустроены в Ленинградской области в 2023 году. Сейчас в лидерах по числу проголосовавших среди городов — Сосновый Бор (9362 человека), Волхов (5824) и Тихвин (4736). Среди сельских поселений — Новосветское (1125 проголосовавших), Романовское (1005) и Веревское (980).