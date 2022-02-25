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Бронзовое выступление гатчинских гимнасток

В Великом Новгороде с 13 по 17 февраля прошли чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.

Рубрики:  Спорт

Команду Ленинградской области представляли воспитанницы Гатчинской ДЮСШ № 1 Ткаченко Вероника, Фролова Алина, Башарина Людмила, Саунина Алиса, Селюжина Софья, Задорожная Вероника, Кулишова Ксения, Захарова Маргарита.

Девушки заняли почетное 3 место! Поздравляем!