Бронзовое выступление гатчинских гимнасток
В Великом Новгороде с 13 по 17 февраля прошли чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа по спортивной гимнастике.
Рубрики: Спорт
Команду Ленинградской области представляли воспитанницы Гатчинской ДЮСШ № 1 Ткаченко Вероника, Фролова Алина, Башарина Людмила, Саунина Алиса, Селюжина Софья, Задорожная Вероника, Кулишова Ксения, Захарова Маргарита.
Девушки заняли почетное 3 место! Поздравляем!
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