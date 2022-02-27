Отключение света с 28 февраля в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района на предстоящей неделе, с 28 февраля:
28 февраля с 09:00 до 12:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица, ул. Лесная д. 14-29.
28 февраля с 13:00 до 16:00
Вырицкое ГП:
п. Вырица: пр-кт. Ленина д. 25-41; ул. Нахимсона д. 18-24; ул. Достоевского д. 3А-21; ул. Новгородская д. 1-24; ул. Пороховская д. 2-4; ул. Рыбинская д. 9-34.
28 февраля 15:00-17:00
Сусанинское СП
п. Кобралово, ул. Центральная, ул. Вокзальная
28 февраля 10:00-17:00
Рождественское СП
Выра, ул. Сосновая
28 февраля 10:00-17:00
Елизаветинское СП
Елизаветино, ул. Горная, ул. Парковая, администрация пос.
28 февраля 10:00-16:00
Большеколпанское СП
д. Большие Колпаны, ул. 30-лет Победы, дом 5, 8
1 марта с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Кооперативная д. 1, 2, 4, 4А, 5, 7, 7А, 9, 11, 13, 15, 17, 19Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24; СНТ «Дружба»; КНС.
2 марта с 09:00 до 13:00
г. Гатчина:
ул. Новая д. 20, 22, 23А, 24-33, 35-41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 19, 21, 23; ул. Солнечная д. 2, 3А, 4, 5, 6, 7; ул. Уральская д. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10А, 11, 15, 16, 19А, 22, 23, 24, 25, 26, 28-32, 35; ул. Ленинградских Ополченцев д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.
2 марта с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Кустова д. 1, 1А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 15, 15А, 16, 17, 24, 30; ул. Воскова д. 8. ул. Карла Маркса д. 10, 12/5; ул. Чкалова д. 11, 13, 15; ул. Лейтенанта Шмидта д. 3.
3 марта с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Достоевского д. 13, 15; ул. Карла Маркса д. 27А, 31, 32, 34, 36А, 36, 39; ул. Горького д. 22.
3 марта 10:00-17:00
Кобринское СП
п. Высокоключевой, ул. Зеленая, Малороссийская, Большой пр-т, Речная.