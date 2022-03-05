«Золотые» «Молодые профессионалы»

Этот конкурс профессионального мастерства открывает молодежи дорогу в будущее, и желающих показать свои умения и навыки, как всегда, оказалось много. В этом году чемпионат Ленинградской области принял 431 участника и 509 экспертов, в том числе из Гатчинского района. Также на площадки чемпионата были приглашены 16 участников и экспертов из Москвы, Ульяновской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Оренбургской области. Кроме того, к контролю за соблюдением стандартов WorldSkills на площадки чемпионата привлечены 26 сертифицированных экспертов, им помогали 223 волонтера.

Состязания проходили на 13 площадках в разных возрастных категориях - юниоры, студенты и конкурсанты старше 50 лет.

- Хочу поблагодарить руководителей образовательных организаций за инициативу, поддержку и вклад в развитие движения WorldSkills в Ленинградской области и искренне пожелать победы. Вы все большие молодцы! Ваш результат уникален! Для тех, кто работает в движении WorldSkills, кто поддерживает его, чемпионаты являются не просто соревнованиями. Они отвечают на те вызовы, которые стоят перед рынком труда и системой профессионального образования в стране, - сказала на открытии чемпионата председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Ленинградская область стала участником движения WorldSkills с января 2013 года. Учреждения образования, на базе которых проходит чемпионат (в Гатчине - это Государственный институт экономики, финансов, права и технологий и Гатчинский педагогический колледж им. К.Д. Ушинского), из года в год обеспечивают надежную работоспособность конкурсных площадок и создают позитивную атмосферу соревнований.

Первая площадка ГИЭФПТ принимала конкурсантов по компетенциям «Аддитивное производство» и «Изготовление прототипов» в учебном корпусе технического факультета на ул. Рощинской.

Конкурсные задания в этих дисциплинах усложняются с каждым годом. Например, в категории «Изготовление прототипов» в этот раз нужно было сделать модель ирригатора, а во второй и третий день изготовить действующий прототип.

- При изготовлении прототипов конкурсант демонстрирует много различных навыков: 3D-моделирование, инженерные наработки, создание управляющих программ, умение работать с материалами. При этом ребята получают бесценный опыт и понимание, как должен работать современный специалист, - отметил преподаватель ГИЭФПТ, главный эксперт WorldSkills Russia Максим Огарков.

На второй площадке ГИЭФПТ– на базе технологического факультета на ул. Чкалова, уже третий год проходили соревнования в компетенции «Малярные и декоративные работы». Деятельность в этой компетенции предполагает выполнение декоративно-отделочных работ в производственных и жилых помещениях. В составе экспертной группы работали: главный эксперт Татьяна Алексеевна Вагина, заместитель главного эксперта Елена Петровна Вахнюк, технический эксперт Редван Айдерович Муртазаев, эксперт Ирина Викторовна Орехова.

В каждой из 60 компетенций были определены три победителя, получивших «золото», «серебро» и «бронзу», а в некоторых также вручили медальоны за профессионализм.

Студенты ГИЭФПТ, выступавшие как в родных стенах, так и на других площадках, стали обладателями комплекта наград.

В компетенции «Аддитивное производство» победил студент Дмитрий Сальников.

В компетенции «Малярные и декоративные работы» лучший результат и первое место - у Виталия Горбатова.

В компетенции «Технологии моды» победу праздновала Василиса Дмитриева.

Второе место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» занял Василий Пашковский.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная Ленинградской области, участники которой выйдут на отборочные соревнования за право участия в финале X Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Саранске. Финал пройдет в мае 2022 года.

Татьяна Можаева