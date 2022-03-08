42 лыжный марафон: женщинам – розы, самым выносливым – щи

В этом году впервые за 42 года марафон стартовал и финишировал на «вертолетной площадке» на пересечении улиц Крупской и Рощинской. Стартовый городок подготовили заранее. Оптимально разместили барьеры, раздевалки, камеру хранения, сцену, полевую кухню. 8 марта ударил мороз, но это не ослабило энтузиазма бегунов и зрителей: на марафон съехалась масса лыжников и болельщиков.

В этом году было 400 участников. Принять смогли не всех желающих из-за ковидных ограничений. Помимо Гатчинского района и Ленинградской области, прибыли лыжники из Новгорода, Пскова, Петербурга, Карелии и даже из Москвы и Московской области. Возраст участников – от 13 и старше. Самая солидная категория – 70+.

Марафонцы бежали три дистанции: 10 километров – для детей и ветеранов спорта, 30 км – для женщин, мужчин и спортсменов-ветеранов, 50 км – для мужчин и особенно выносливых женщин. Пять представительниц слабого пола подали заявки на 50-километровую дистанцию.

Всем гостям праздника предлагали горячий чай. Участники 50-километровой гонки после финиша подкреплялись отменными щами – из полевой кухни от шеф-повара. Лыжники финишировали под овации болельщиков. Каждая лыжница, помимо медали участника, получала розу – в честь праздника. В общем, день выдался чудесный – мороз и солнце.

- Традиция заложена на нами, но в наших силах ее развивать и поддерживать, – говорит главный специалист гатчинского спорткомитета Наталья Короткова. – В этом году нам повезло со снегом. Но были, конечно, сложности в подготовке, потому что лыжную трассу нужно готовить круглогодично. Осенью вырубать подлесок, где-то засыпать ямки, чтобы зимой трасса была ровнее.

Как заметила Наталья Андреевна, лыжной трассы в Гатчине, как таковой, нет. Трасса марафона проходит по двум лесопарковым зонам, одна из которых – парк «Зверинец», часть музея-заповедника, а другая – Орлова роща. Есть договоренность с администрацией ГМЗ «Гатчина» на проведение спортивных мероприятий раз в месяц. А Орлова роща – это открытая рекреационная зона, где лыжники соседствуют с прогуливающимися гражданами. Лыжня страдает.

Поэтому, несмотря на обилие снега, трасса подготовлена не в полном объеме. На следующий год спорткомитет обещает сделать «работу над ошибками», чтобы лыжная трасса соответствовала. Тем не менее, все, кто финишировал, остались довольны. Хотя еще недавно были нарекания на снежный покров: на трассе было скользко.

- Наши ветераны спорта днем и ночью приводили трассу в порядок, – говорит Наталья Короткова. – Собственно, благодаря их усилиям соревнования и стали возможны в этом году.

…Один из гатчинских спортсменов-ветеранов Сергей Кронидович Ефимов в свои 66 лет пробежал 30 километров за 1 час 35 минут.

- Я стоял у истоков этого марафона вместе с Евгением Николаевичем Синициным, – рассказывает Сергей Кронидович. – Я тогда работал в педучилище. Волонтерами были наши студенты. Мы сделали лыжную дистанцию. Первый раз в забеге участвовало около 40 человек. Сегодня – в десять раз больше. В течение многих лет мы поддерживали и развивали этот марафон. Наше дело живет. Но хотелось бы, чтобы на этом месте был организован хороший лыжный стадион. С вагончиками, раздевалками, чтобы была сделана лыжероллерная трасса. Место позволяет. Мы с ветеранами спорта очень много сделали для организации трассы. Но нам нужна помощь города. «Буран» – это хорошо, но, чтобы подготовить дистанцию, нужен трак. Здесь, на «вертолетной площадке», может получиться полноценный спортивный центр. Хотелось бы обратиться к гатчинской администрации с просьбой огородить площадку. Орлова роща – это наша кузница здоровья, надо пользоваться такой возможностью. …А всем женщинам в день 8 Марта я желаю здоровья, любви и счастья.

Сергей Ефимов не пропустил ни одного лыжного марафона за эти 42 года. Несколько лет назад бегал 50-километровую дистанцию, был призером. Всю зиму он – на лыжах, летом – бегом. Участие в марафоне для него – обязательный пункт программы.

Но среди марафонцев были и мужчины старше 70 лет. На пьедестал почета по очереди поднимались те, кто занял первое, второй и третье место в своей возрастной категории.

Лыжница из Великого Новгорода – 22-летняя Екатерина Белозерова победила среди девушек на дистанции 30 километров.

- Я пропустила два года, а до этого постоянно участвовала в марафоне, – рассказывает победительница. – Теперь я занимаюсь лыжами уже не профессионально, а, что называется, для себя. Трасса оказалась тяжеловатая в плане координации: сложно на поворотах – скользко, а в остальном – очень рабочая трасса. Едешь, все подбадривают. Сегодня я довольно легко преодолела дистанцию. Повезло, что на старте я сразу оторвалась от девочек и дальше в группе с мужчинами спокойно доехала.

…Победителей было много: 72 человека. Всем вручили кубки, медали, грамоты, спортивное питание и сувенирную футболку от спорткомитета. Лыжный сезон в Гатчине получил достойное завершение.

Екатерина Дзюба