Зима вернулась в Ленинградскую область

За минувшие выходные от снега и наледи расчищено свыше трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли. «Ленавтодор» призывает водителей снова вспомнить зимнюю манеру вождения, быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим.

Сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и снегопадами продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов.

Напомним, в Ленинградской области работает круглосуточная дорожная горячая линия, заявки принимаются по номеру 8-812-251-42-84. На связи дорожники также в ВК - https://vk.com/bkadleningrad и Телеграме - https://t.me/dorogi_47.