Зима вернулась в Ленинградскую область
На расчистке и обработке региональных трасс Ленинградской области трудятся до 400 единиц спецтехники. Дорожные службы работают в усилен-ном режиме, который продлится до конца недели.
Рубрики: Дороги
За минувшие выходные от снега и наледи расчищено свыше трех тысяч километров дорог и обочин, для обработки использовано 65 тонн чистой соли. «Ленавтодор» призывает водителей снова вспомнить зимнюю манеру вождения, быть предельно внимательными и неукоснительно соблюдать скоростной режим.
Сложные погодные условия с сильным порывистым ветром и снегопадами продлятся до конца недели. Ночные заморозки местами будут достигать до -11 градусов.
Напомним, в Ленинградской области работает круглосуточная дорожная горячая линия, заявки принимаются по номеру 8-812-251-42-84. На связи дорожники также в ВК - https://vk.com/bkadleningrad и Телеграме - https://t.me/dorogi_47.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.