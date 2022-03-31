Автомобили и лаборатория для экомилиции Ленинградской области

Главный принцип работы экомилиции - своевременность выявления нарушений и неотвратимость наказания.

«Экомилиция ― это мобильное подразделение при комитете государственного экологического надзора и контроля, которое будет выезжать на все острые сигналы, плановые проверки, обращения граждан, и не только фиксировать нарушения, но и проводить лабораторные экспресс-исследования. Для этого мы приобрели современный полностью оснащенный транспорт, сегодня у экомилиции 30 автомобилей и две передвижные лаборатории, до конца года приобретем еще одну лабораторию», ― сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Применение двух передвижных экологических машин увеличит количество контролируемых точек, а современное оборудование позволит жителям региона получать достоверную информацию о состоянии атмосферного воздуха на территории Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области, новая экологическая лаборатория, с которой ознакомился губернатор, оснащена газоанализаторами, способными определять 17 показателей загрязнения атмосферного воздуха, тогда как ранее можно быть определять только 6 показателей. Также передвижная лаборатория оснащена комплексом, который в реальном времени предоставляет метеорологические условия отбора и оборудована регистратором данных, обеспечивающим сбор информации от приборов, её обработку, хранение и оперативную передачу в комитет.

Главу региона также ознакомили с мобильным приложением для контроля перевозчиков строительных отходов и грунтов, которое используют инспекторы Госэконадзора и сотрудники Леноблэкомилиции. С его помощью они оперативно получают всю необходимую информацию: по выдаче разрешения на перемещение отходов на конкретный грузовой автомобиль, подключению транспортных средств перевозчиков к региональной информационно-навигационной системе, а также данные о маршруте их следования.

«Сегодня есть положительный эффект ― почти сотня автотранспортных средств арестована и находится на штрафстоянках, а по части из них будет принято решение о конфискации за использование транспорта в незаконных целях, в незаконном обороте отходов. Мы понимаем, что штрафы невысоки, поэтому для многих крупных организаций, которые пытаются работать нелегально на вывозе грунта и отходов, арест, изъятие техники ― уже серьезный удар. Должна быть неотвратимость наказания, когда нарушитель понимает, что он будет наказан. В этом направлении мы взяли хорошие, правильные темпы, и до конца года увидим конкретный результат», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Напомним, Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Ленинградская областная экологическая милиция» создано в июне 2021 года. Обследование территорий ее сотрудниками осуществляется с помощью объезда по районам. Основную часть рабочего времени группа находится «в движении».

Фото с личной страницы Александра Дрозденко