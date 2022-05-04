Благодарная память – залог мирного будущего

Традиционно в автопробег отправляются восьмые классы. В этом году в мероприятии приняли участие восьмиклассники пяти гатчинских школ: первой, четвертой, седьмой, восьмой и одиннадцатой. Автопробег стартовал в 10 утра с площади Победы. Школьников напутствовал заместитель главы Гатчинской администрации по развитию социальной сферы Марк Кравчук. Он пожелал ребятам, чтобы, посещая воинские мемориалы, они отдали дань памяти героев, погибших за гатчинскую землю. И чтобы вспоминали с благодарностью о ныне живущих ветеранах Великой Отечественной войны не только по случаю 9 Мая:

- К сожалению, с каждым годом ветеранов и участников войны остается все меньше, им тяжело принимать участие в таких мероприятиях. Мы – потомки поколения победителей и должны сохранить эту благодарную память. Пока мы помним – мы живем под мирным небом.

Председатель совета ветеранов Гатчины и района Людмила Николаевна Голубева отметила добрую традицию – посещать памятные места Гатчинского района в преддверии Дня Победы:

- Говорят, у тех, кто не помнит своего прошлого, нет будущего. У нас есть будущее, потому что мы помним нашу историю. Мы помним блокадный Ленинград и зверства фашистов в концлагерях, мы помним подвиг героев, освобождавших нашу землю. Сегодня особенно важно знать это, когда в мире принижается роль советского народа в победе над фашизмом. Я желаю всем вам благополучия и мира – в добрый путь!

Как рассказала директор Гатчинского дворца молодежи Виктория Чернова, автопробег по местам боевой славы проходит два раза в год: в январе – ко дню освобождения Гатчины от фашистской оккупации, и в честь Дня Победы. Зимой ездили ученики одних школ, в мае – других, чтобы все ребята смогли принять участие в мероприятии.

В этот раз ГДМ решил подготовить школьников к этой патриотической акции: накануне автопробега все восьмиклассники посмотрели спектакль «Телефонный разговор» товарищеского объединения «ТЕАТРиК» Дворца молодежи. Спектакль поставлен худруком театра Юрием Давыдкиным по мотивам фантастического рассказа Кира Булычева «Можно попросить Нину?» и посвящен подвигу блокадного Ленинграда.

…В этом году автопробег проходит по новому маршруту: Пижма – Сиверский – Мины. Возле каждого мемориала проводится короткий митинг: ведущие – волонтеры ГДМ читают историческую справку, школьники возлагают цветы. В автобусе во время следования ведется рассказ о боевом прошлом этих мест, ребята слушают военные песни.

Первой остановкой стало братское захоронение ополченцев Балтийского судостроительного завода в Пижме. В июле-августе 1941 года полк ополченцев-добровольцев героически сражался на рубежах Красногвардейского укрепрайона, защищая подступы к Ленинграду. Сегодня здесь на мемориальных плитах высечены имена нескольких десятков бойцов. И среди фамилий есть такая надпись: «Неизвестный солдат».

Летом 1941-го Пижма была важным стратегическим пунктом. В самые тяжелые дни войны наши воины сделали невозможное: отбросили врага на несколько километров назад. Героическая оборона Красногвардейского укрепрайона поломала гитлеровские планы молниеносного продвижения по гатчинской земле и быстрого захвата Ленинграда.

Школьники почтили память героев минутой молчания и возложили к памятнику красные гвоздики.

…В Сиверском школьники посетили воинский мемориал в центре поселка на Вокзальной улице. Памятник был сооружен в 1956 году на месте братского захоронения советских воинов, погибших при защите Сиверского в 1941 году, и солдат и офицеров 123-й стрелковой дивизии, погибших в 1944-м. За памятником установлена стела с мраморными плитами, где высечены имена воинов и патриотов, местных жителей.

Также в Сиверском ребята возложили цветы к мемориалу «Строганов мост», и завершился автопробег в Минах – у памятника «Журавли».

Екатерина Дзюба