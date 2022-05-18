Волейболисты ДЮСШ № 3 – лидеры турнира

Команды играли по олимпийской системе до двух поражений.

Первыми на площадку вышли пять команд 2008 г.р. и моложе. По итогам турнира места распределились следующим образом:

- 1 место – ДЮСШ № 3 (2008 г.р.), лучший игрок – Мария Сергеева,

- 2 место – «Молодежка», лучший игрок – Дмитрий Тарасов,

- 3 место - ДЮСШ № 3 (2009 г.р.), лучший игрок – Олег Ляшенко,

- 4 место - Гатчинская школа №7, лучший игрок - Кирилл Семенов,

- 5 место - Гатчинская школа №2, лучший игрок - Артем Лагутин.

Во второй день турнира за право стать победителем сразились 10 команд учащейся молодежи. Лучшими стали:

- 1 место - Гатчинская ДЮСШ №3, лучшие игроки - Даниил Шустов, Павел Егоров,

- 2 место - ШСК «Взлет», лучшие игроки – Дмитрий и Андрей Новиковы,

- 3 место -Технический факультет ГИЭФПТ-1, лучшие игроки - Тимофей Зелюченко, Дмитрий Чепкасов.

4 место - Гатчинский лицей №3, лучший игрок – Егор Флусов,

5 место – «Юниоры», лучший игрок – Егор Федоров.

Организаторы турнира выражают благодарность представителям команд, тренерам, учителям за подготовку и участие в соревнованиях. Спасибо судейской бригаде Гатчинской ДЮСШ №3 за бесперебойную работоспособность и беспристрастное судейство, а районному комитету по спорту и молодежной политике - за поддержку и помощь в организации и проведении соревнований.