Волейболисты ДЮСШ № 3 – лидеры турнира
В минувшие выходные состоялся VI Кубок Гатчинской ДЮСШ №3 по волейболу среди смешанных команд, посвященный Дню Великой Победы 1941- 1945 гг. В соревнованиях приняли участие 15 команд в двух категориях: 2008 г.р. и младше и учащаяся молодежь.
Команды играли по олимпийской системе до двух поражений.
Первыми на площадку вышли пять команд 2008 г.р. и моложе. По итогам турнира места распределились следующим образом:
- 1 место – ДЮСШ № 3 (2008 г.р.), лучший игрок – Мария Сергеева,
- 2 место – «Молодежка», лучший игрок – Дмитрий Тарасов,
- 3 место - ДЮСШ № 3 (2009 г.р.), лучший игрок – Олег Ляшенко,
- 4 место - Гатчинская школа №7, лучший игрок - Кирилл Семенов,
- 5 место - Гатчинская школа №2, лучший игрок - Артем Лагутин.
Во второй день турнира за право стать победителем сразились 10 команд учащейся молодежи. Лучшими стали:
- 1 место - Гатчинская ДЮСШ №3, лучшие игроки - Даниил Шустов, Павел Егоров,
- 2 место - ШСК «Взлет», лучшие игроки – Дмитрий и Андрей Новиковы,
- 3 место -Технический факультет ГИЭФПТ-1, лучшие игроки - Тимофей Зелюченко, Дмитрий Чепкасов.
4 место - Гатчинский лицей №3, лучший игрок – Егор Флусов,
5 место – «Юниоры», лучший игрок – Егор Федоров.
Организаторы турнира выражают благодарность представителям команд, тренерам, учителям за подготовку и участие в соревнованиях. Спасибо судейской бригаде Гатчинской ДЮСШ №3 за бесперебойную работоспособность и беспристрастное судейство, а районному комитету по спорту и молодежной политике - за поддержку и помощь в организации и проведении соревнований.