«Новые горизонты» общества «Знание» собрали 70 млн просмотров

В России продолжает работу федеральный просветительский марафон «Новые горизонты». Он представляет более 220 часов просветительского контента. За два дня трансляции марафона набрали 70 миллионов просмотров. На портале https://marathon.znanierussia.ru/ работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители председателя Правительства России Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр финансов РФ Антон Силуанов, президент РАН Александр Сергеев, основатель Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ Дмитрий Певцов и многие другие.

Важным событием в программе стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений направлены на всестороннее развитие личности.

Напомним, первый федеральный просветительский марафон прошел год назад — в мае 2021 года, с него стартовала «перезагрузка» Российского общества «Знание». Второй марафон был приурочен к началу учебного года и Дню знаний — 1 сентября. Два марафона объединили свыше 400 выдающихся спикеров, точки включений были организованы из 44 городов, трансляции набрали более 200 млн просмотров в интернете. Просветительские марафоны стали открытой площадкой для общения и передачи знаний, получили признание у молодежной аудитории.