Область даст и гектары, и трактор
Дополнения в программу «Ленинградский гектар» предложил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам посещения заводов сельскохозяйственной техники «Бобруйскагромаш» и «Бобруйского завода тракторных деталей и агрегатов».
Рубрики: Сельское хозяйство
Губернатор оценил качество и ценовую доступность техники и навесного оборудования для работ в животноводстве и растениеводстве и предложил приобретать для фермеров Ленинградской области такую технику и выдавать её в лизинг или аренду.
«Мы можем по программе «Ленинградский гектар» давать и гектар, и трактор. Даем землю и орудие ее обрабатывать. Крестьянин должен уметь работать на тракторе, иначе ― зачем ты идешь в фермеры? С техникой людям будет легче встать на ноги, у них всё получится. А если не получится, таких у нас не много, тогда государство может забрать обратно и землю, и трактор», ― предложил Александр Дрозденко.
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