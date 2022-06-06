Область даст и гектары, и трактор

Губернатор оценил качество и ценовую доступность техники и навесного оборудования для работ в животноводстве и растениеводстве и предложил приобретать для фермеров Ленинградской области такую технику и выдавать её в лизинг или аренду.

«Мы можем по программе «Ленинградский гектар» давать и гектар, и трактор. Даем землю и орудие ее обрабатывать. Крестьянин должен уметь работать на тракторе, иначе ― зачем ты идешь в фермеры? С техникой людям будет легче встать на ноги, у них всё получится. А если не получится, таких у нас не много, тогда государство может забрать обратно и землю, и трактор», ― предложил Александр Дрозденко.