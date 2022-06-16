Развитие дорог ― вместе с госкомпанией «Автодор»

«Для нас Автодор, в первую очередь, стратегический партнер для реализации самого крупного проекта дорожной агломерации — строительства второй кольцевой автодороги. Это та трасса, которая нужна жителям обоих субъектов и бизнесу. Она даст новый импульс развития экономике всей России», — подчеркнул Александр Дрозденко.

ГК «Автодор» выступает от лица Правительства Российской Федерации как уполномоченная компания при подготовке, заключении и реализации масштабных инфраструктурных проектов в сфере дорожной инфраструктуры на условиях государственно-частного партнерства.

В портфель ГК «Автодор» входят такие масштабные проекты как М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-113 «ЦКАД».