Небо над областью озарят «Лучи Победы»

В этом году центральной площадкой проведения акции «Лучи Победы» в 47 регионе станет Тихвин. 24 июня в 22.00 на площади в честь Героя Советского Союза Кирилла Мерецкова в Тихвине у стелы «Город воинской славы» под песни военных лет небо осветят лучи прожекторов в память о начале Великой Отечественной войны. Вместе с ветеранами на акцию соберутся горожане, волонтеры, представители общественных организаций и администрации города.

В это же время, 24 июня в 22.00, акция пройдет на Привокзальной площади в Волхове у стелы «Город воинской доблести», в Выборге «Лучи Победы» осветят площадь Выборгских полков и стелу «Город воинской славы», в Гатчине мероприятие состоится на площади у стелы «Город воинской славы», в Луге акция пройдет в сквере Воинской славы у стелы «Город воинской славы».

Присоединиться к акции могут все желающие и организации, включив прожекторы на своих зданиях и жилых домах, или просто придя на акции в своих городах.