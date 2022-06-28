Тяжёлое золото гиревых побед

Гатчинский район на чемпионате представляли спортсмены-гиревики СК «Новый Свет» под руководством спортсмена, общественника, известного пропагандиста гиревого спорта Андрея Шарапова.

Суть гиревой гонки заключалась в том, чтобы спортсмен лично выполнил строго определенное количество подъемов гири определенного веса и как можно быстрее. В зачет при этом шло время, затраченное на прохождение дистанции.

Соревновательные дистанции составляли 250,1000, 1500, 2500 и 5000 подъемов гири одной рукой. Гирю можно произвольно перекладывать с одной руки на другую.

Впервые в этом чемпионате была предусмотрена возможность участия юношей и девушек до 12-ти и до 18 лет.

Победителями и призерами Открытого чемпионата России по гиревой гонке среди клубов стали следующие гатчинские спортсмены:

- в дисциплине «рывок гири» 1000 подъемов - Милана Карьялайнен и Екатерина Ионова;

- в дисциплине «толчок гири» 1000 подъемов - Петр Ивлев, Николай Филиппов и Вероника Карьялайнен;

- в дисциплине «толчок гири» 500 подъемов - Петр Ивлев и Иван Мюлляринен;

- в дисциплине «толчок гири» 250 подъемов - Иван Мюлляринен и Даниил Евсюткин;

- в дисциплине «толчок гири» 2500 подъемов - Андрей Шарапов и Виталий Логинов.

Тренер-преподаватель отделения гиревого спорта Районной ДЮСШ Виталий Логинов также стал победителем этого чемпионата в дистанции 5000 подъемов гири весом 16 кг в дисциплине «толчок», опередив ближайшего соперника на 15 минут. Общий объем выполненной им при этом работы составил 80 тысяч килограммов.

Помимо гиревой гонки наши ребята успешно выступили и в других соревновательных дисциплинах.

Милана Карьялайнен и Екатерина Ионова соревновались в дисциплине «толчок гири 30 минут» (вес гири 12 кг). Иван Мюлляринен выступил в дисциплинах «толчок двух гирь 12 кг + 12 кг», «рывок гири 14 кг», «силовое жонглирование гирей 8 кг».

По итогам соревнований руководство Российского союза гиревого спорта в лице Заслуженного тренера России, Заслуженного мастера спорта России Сергея Рачинского наградило Ивана Мюлляринен медалью и дипломом «Лучший спортсмен серии турниров Гран-при по гиревому спорту 2022 года в возрастной категории до 12 лет».

Виталий Логинов был награжден грамотой и Почетным знаком Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России как «Лучший спортсмен Санкт-Петербурга серии турниров Гран-при по гиревому спорту 2022 года в возрастной категории 40-45 лет».

Татьяна Можаева