Виктор Иванов из Гатчины – победитель Всероссийского конкурса «Флагманы образования. Студенты»

Имена победителей сегодня объявлены на площадке Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

«Участие в конкурсе «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» дает умение слушать и подстраиваться под идеи команды, ― поделился студент Высшей школы экономики Виктор Иванов, представлявший Ленинградскую область. ― Хочу посоветовать будущим конкурсантам подготовить себя к тому, что надо быть открытым».

Победитель сумел пройти сложные испытания, продемонстрировать свои профессиональные компетенции, раскрыть творческий потенциал, проявить коммуникативные навыки и лидерские качества.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия – страна возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов вузов и колледжей, которые планируют работать педагогами. Заявки на участие в проекте подали 26 955 человек из 84 регионов России. В феврале участники проходили дистанционное тестирование, которое включало три блока: функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты. В апреле-мае 2022 года в 8 городах России состоялись окружные полуфиналы конкурса. Финал прошел в Санкт-Петербурге.