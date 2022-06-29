Боксёр из Гатчины завоевал золото

Участниками соревнований стали более 70 спортсменов. В их числе - команда Ленинградской области.

Как сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Ленинградской области, результаты ленинградских боксёров радуют.

1 место завоевал Артур Ахметьянов (весовая категория до 92 кг, Гатчина, тренер – Алексей Осокин). Спортсмен завоевал путёвку на Чемпионат России.

2 место – у Людмилы Ляшенко (весовая категория до 63 кг, Светогорск, Выборгский район, тренер – Алексей Савиных). Людмила представит область на женском Чемпионате России.

Две бронзовые медали в копилку региона принесли Василий Беляков (весовая категория до 57 кг, город Бокситогорск, тренер Василий Бойцев) и Максим Иванов (весовая категория свыше 92 кг, город Выборг, тренер Александр Цикунов).

Еще один гатчинский спортсмен, Александр Бабаев, уступил в четвертьфинале будущему чемпиону СЗФО в категории до 63,5 кг и не попал в призёры. Александр также занимается под руководством Алексея Осокина.

Федерация бокса Ленинградской области выражает благодарность тренеру Алексею Савиных, который сопровождал команду Ленинградской области на протяжении всего чемпионата.