До Старого Мозино – по удобной дорожке

В прошлом году жители пожаловались губернатору Ленинградской области на «прямую линию», что к станции не подойти - благоустроенной дороги здесь не было никогда, пассажиры электричек ходили по тропинке через бурьян.

Сразу после обращения граждан состоялся комплексный выезд на место, по результатам которого было принято решение благоустроить доступ к железнодорожной станции.

В июне 2022 года администрация Гатчинского района заключила муниципальный контракт на сумму 2,6 млн рублей, и подрядчик – ООО «Юго-восточная компания» приступил к работам.

Губернатор лично решил проконтролировать ход работ: 8 июля, в ходе рабочей поездки в Гатчину, он заехал на место. После чего написал в своем Телеграм-канале: «Пешеходная дорожка от деревни Романовка проложена, остановочные павильоны и благоустройство будут выполнены до сентября».