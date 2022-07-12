Областные производители развивают сотрудничество с Турцией

Среди участников – производитель полимерных смол «Гласс Систем», компания «Промторг», занимающаяся выпуском масок сварщика и защитных стекол, изготовитель изоляционных материалов «Полифас-экспорт», компания «Амэо-Запад», обеспечивающая морские и промышленные объекты электрооборудованием и средствами автоматизации, производитель композитной арматуры «Хэлп композит», предприниматель Владимир Вотрин – разработчик продуктов с внедрением виртуальных технологий для различных сфер деятельности.

За три для областные компании провели порядка 45 встреч с турецкими байерами и дистрибьютерами, по итогам которых планируется заключить 3 экспортных контракта на поставку продукции. В частности, компания «Промторг» планирует поставить турецкой компании партию масок сварщика, а «Гласс Систем» готовит к отправке пробную партию гидроизоляционных материалов.

Во время встречи областной делегации с генеральным секретарем Торгово-промышленной палаты Стамбула были затронуты вопросы взаимовыгодных торговых отношений между странами: разрешение внешнеторговых экономических споров, двустороннее контрактное производство, в том числе перспективы работы российских компаний на территории республики. С турецкой логистической компанией обсудили особенности организации поставок в Турцию в текущих реалиях, возможности для реэкспорта российской продукции, а также складские мощности турецких логистических компаний. Также предприятия Ленинградской области пообщались с представителями российских институтов поддержки в Турции, таких как Российский экспортный центр, Торговое представительство России и Торгово-промышленная палата России в Турции.

До конца года Центр поддержки экспорта Ленинградской области проведет еще четыре бизнес-миссии – в Казахстан, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты и Иран. Также запланированы совместные бизнес-миссии с Российским экспортным центром в Турцию, Саудовскую Аравию, Индию и Египет.

Международные встречи и бизнес-миссии для предпринимателей организуются в рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорта» национального проекта «Международная кооперация и экспорт», утвержденного майским указом Президента России.