Новая дорога свяжет Гатчинский и Волосовский районы

Здесь обновляется почти 18 километров от перекрёстка в Кикерино до границы с Гатчинским районом. Сейчас уже полностью закончена укладка нового покрытия, ставятся новые остановочные павильоны, а в скором времени будет нанесена разметка. Дорога обеспечивает транспортную связь сразу трёх районов области: Волосовского, Гатчинского и выходит в Тосненском.

Сегодня работы проверила комиссия дорожников и инициативных жителей Волосовского района. «Особенно хочу отметить верный подход дорожников к обустройству новых остановок. Пандусы на посадочных площадках — важная вещь, которая делает удобной поездку с тележкой, коляской и велосипедом», — отметила администратор сообщества «Авто Волосово» Ольга Маевская.

За последние несколько лет область планомерно обновляет региональные трассы Волосовского района. В 2020 году был отремонтирован участок около деревни Торосово, где расположена знаменитая усадьба Врангелей. В 2021 году по просьбам автомобилистов района дорожники обновили протяжённый участок трассы между Волосово и Копорьем через Терпилицы.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Ленинградской области в 2022 году ремонтируется около 180 километров региональных трасс.