В «Гатчинском» начали убирать зерно

Первым на поля вышло хозяйство «Гатчинское». Зерно восковой спелости используется для приготовления зерновых кормов методом плющения и консервации в пластиковых рукавах.

В 2022 году хозяйства региона на 5,8% увеличили посевные площади под зерновые культуры. Планируется собрать 162 тысяч тонн зерна, что на 15,7% больше чем в 2021 году.

Пшеница, рожь, ячмень, выращиваемые в Ленинградской области, являются фуражными культурами, которые используются при составлении сбалансированных высокопротеиновых кормов для животноводства. Производство собственного зерна позволяет хозяйствам снизить зависимость от привозного сырья с юга страны и повысить рентабельность.