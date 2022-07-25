В «Гатчинском» начали убирать зерно
В регионе началась уборка зерновых культур. Уже убрано 15 га угодий, собрано 85 тонн ячменя.
Рубрики: Сельское хозяйство
Первым на поля вышло хозяйство «Гатчинское». Зерно восковой спелости используется для приготовления зерновых кормов методом плющения и консервации в пластиковых рукавах.
В 2022 году хозяйства региона на 5,8% увеличили посевные площади под зерновые культуры. Планируется собрать 162 тысяч тонн зерна, что на 15,7% больше чем в 2021 году.
Пшеница, рожь, ячмень, выращиваемые в Ленинградской области, являются фуражными культурами, которые используются при составлении сбалансированных высокопротеиновых кормов для животноводства. Производство собственного зерна позволяет хозяйствам снизить зависимость от привозного сырья с юга страны и повысить рентабельность.
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