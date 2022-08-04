Из окна выпала маленькая девочка

28-го июля в гатчинскую полицию пришла телефонограмма из больницы. «Скорая помощь» доставила в приемный покой двухлетнюю девочку. В тяжелом состоянии с диагнозом «перелом левого бедра» ребенка поместили в реанимацию. Из объяснения 22-летней матери следует, что она мыла окно в квартире на первом этаже на ул. Академика Константинова, а девочка на подоконнике играла тряпками – облокотилась о москитную сетку и вывалилась наружу.

Полиция проводит проверку.





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