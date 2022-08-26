Кто ответит за превышение ПДК в воздухе?

На основании поступивших 24 августа заключений экспертной лаборатории в пробах от 16 августа 2022 выявлено превышение концентраций вредных веществ, взятых при осуществлении мониторинга запаха свалочных газов. Специалистами установлено превышение предельно допустимых концентраций по фенолу в 5,3 раза. В этот же день проба, взятая на ул. Чехова в Гатчине, зафиксировала превышение предельно допустимых концентраций по фенолу в 1,15 раз.

В момент отбора проб в атмосферном воздухе присутствовал стойкий запах свалочных масс, что также подтверждается обращениями жителей по горячей линии и в социальных сетях. В прямой видимости от лабораторных измерений и юго-восточного направления ветра находится полигон ТКО «Новый свет - ЭКО».

Отобранные пробы атмосферного воздуха также исследовались на наличие аммиака, диоксида серы, оксида углерода, сероводорода, формальдегида и диоксида азота. Указанные вещества в пробах находятся в пределах безопасных концентраций.

Результаты исследований направлены в прокуратуру Ленинградской области, Роспотребнадзор и Росприроднадзор для принятия мер.