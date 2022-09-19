В Гатчине откроется Добро.Центр

Добро.Центры занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе, а взамен получают дополнительную поддержку и ресурсы на собственные проекты.

С 15 по 18 сентября в Казани состоялась Добро.Конференция для организаций и учреждений, в которых в ближайшем будущем состоится открытие Добро.Центров. В ее работе приняла участие директор Гатчинского Дворца молодежи Виктория Чернова.

Программа Добро.Конференции была насыщена презентациями, встречами и образовательными лекциями на темы развития социальных технологий и работы волонтерских центров.

Добро.Конференция объединила представителей некоммерческого сектора, компании, госучреждения, учебные заведения и организации, реализующие гражданские инициативы, что позволило наладить деловые связи и обменяться опытом.

Конференцию проводила Ассоциация волонтерских центров при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Министерства науки и высшего образования РФ, Правительства Республики Татарстан.

- В первый же день мы смогли познакомиться с центральным достопримечательностями Казани. Сердце Казани - удивительное и полное восхищения место, - поделилась эмоциями Виктория Чернова. - Программа Добро.Конференции была интересной и насыщенной. Добро.Центр - единое окно возможностей для каждого, кто хочет сделать мир лучше! Получение данного статуса не прекращает деятельность организации, а дает дополнительные возможности для развития и поддержку.