Выбираем здоровье

В Ленинградской области этот вопрос актуален для 160 тысяч человек, из них более 40 тысяч уже выбрали социальный пакет. По сравнению с другими регионами России это хороший показатель – 25%. Однако количество тех, кто заботится о своём здоровье, могло быть больше. Тем более что кроме рецептурных лекарств, льготники получают право на лечебное питание для детей-инвалидов, путёвки на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Конечно, получить деньги – самый простой путь: забрал средства и сразу потратил на необходимое. Но это правило действует только для абсолютно здоровых людей. Для остальных право бесплатного получения лекарственных препаратов наверняка станет более выгодным решением. Особенно на фоне роста цен на медикаменты. Важно понимать: в случае отказа от набора социальных услуг лекарства придётся покупать за свой счёт.

– Были случаи, когда человек отказывался от лекарственного обеспечения, а потом серьёзно заболевал. Требовалось постоянно принимать лекарства, стоимость которых более 400 тысяч рублей, а весь курс – свыше 5 млн рублей. Порядка 300 человек в области получают лекарства стоимостью более 1 млн рублей за курс. Ежемесячная выплата не покроет эти затраты. Поэтому мы призываем людей не отказываться от набора соцуслуг, думать о себе и о будущем семьи, – говорит заместитель председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Алексей Вальденберг.

Средства на лекарственное обеспечение выделяет федеральный бюджет, но обращаться за НСУ следует в местные учреждения: в ближайшее отделение МФЦ, через личный кабинет на Госуслугах, в Пенсионный фонд по месту жительства или через сайт ПФ РФ.

Вернуть право на получение льготных лекарств можно 1 раз в год до 1 октября. Заявление начнёт действовать с 1 января следующего года. Право на получение набора социальных услуг имеют инвалиды, ветераны, граждане, пострадавшие вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Герои Советского Союза и Герои РФ, Герои Социалистического труда и Герои Труда РФ.





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