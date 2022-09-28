ГТО с детского сада
Уже с 1 октября в Гатчине стартует первый этап V Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО «Мой первый знак ГТО» среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений Гатчинского района. Внутрисадовский этап проводится на спортивных площадках и в спортивных залах детских садов Гатчины и района.
Рубрики: Спорт
К участию в фестивале допускаются дети от 6 лет, зарегистрированные на gto.ru, при наличии коллективной заявки от учреждения с допуском и визой врача.
В рамках первого этапа дети выполняют необходимое количество нормативов для того, чтобы претендовать на знак отличия ГТО. Программа разнообразна: тут и различные виды бега, прыжки, наклоны, метание теннисного мяча.
В день приема нормативов всем участникам от 6 до 8 лет, зарегистрированным на сайте gto.ru, будут вручены дневнички достижений ГТО.
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