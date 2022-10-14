Область высадила леса в полном объеме
Ленинградская область выполнила план национального проекта «Экология» по лесовосстановлению.
Рубрики: Экология
Показатель отношения площади вырубленных и погибших насаждений к площади лесовосстановления составил 82% (100,5% к плану), при этом работы по воспроизводству лесов продолжаются.
Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 6,7 тыс. га (103% к плану), уход за молодыми саженцами прошлых лет проверен на площади 15,1 тыс. га (125%), под посадки леса следующего года подготовлено 6 тыс. га почв.
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