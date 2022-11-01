Александра Полякова из Гатчины - лучший молодой художник Ленобласти

Знаете ли вы, что единственное на Северо-Западе производство русских валенок находится в Гатчине? Гатчинский промкомбинат работает с 1948 года и до сих пор верен валенкам, ставшим своего рода брендом Ленинградской потребкооперации. Комбинат пережил расцвет в 70-е, упадок в 90-е и кризис последних лет – и сохранил производство. Продукция Гатчинского промкомбината реализуется не только в Петербурге и Ленобласти, но и в Псковской, Новгородской областях, в Карелии и Финляндии. Мало того, гатчинские валенки носят в Чили – чтоб не мерзнуть в горных районах.