Александра Полякова из Гатчины - лучший молодой художник Ленобласти
Гран-при областного конкурса детского художественного творчества, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I, завоевала работа воспитанницы Детской художественной школы города Гатчины Александры Поляковой.
Рубрики: Культура
Александра Полякова (преподаватель - Марина Фазанова) одержала победу в номинации «графика», возрастная группа 14-15 лет. На ее рисунке изображена Мари-Анн Колло, французская женщина-скульптор, создавшая голову «Медного всадника».
Дипломом лауреата I степени в номинации «графика» отмечена работа «Арап Петра Великого» еще одной воспитанницы Детской художественной школы Гатчины Екатерины Кузнецовой (преподаватель - Марина Фазанова), возрастная группа 16-18 лет.
Всего в конкурсе участвовали 149 начинающих художников — представители 32 детских школ искусств из всех районов Ленинградской области. Работы были посвящены детству и юности Петра Великого, его путешествию в Европу, реформам, Северной войне и основанию Санкт-Петербурга.
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