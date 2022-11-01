В копилке пловцов региона – 54 медали

Соревнования проходили в Тосно с 25 по 29 октября. 335 сильнейших пловцов из 9 субъектов Северо-Западного Федерального округа разыграли по 42 комплекта наград. Команда Ленобласти выступала расширенным (рекордным по числу) составом - 56 спортсменов.

Право представлять Ленинградскую область на этих соревнованиях добились 10 спортсменов Гатчинской ДЮСШ №2: кандидаты в мастера спорта России Полина Иванова, Лаймис Маркявичюс, Михаил Савельев, Константин Карпенко, спортсмены первого разряда Иван Патрикеев, Егор Титов, Михаил Федорин, Ангелина и Варвара Беспальченко, Анастасия Лысенко.

Призерами соревнований стали из числа гатчинских пловцов стали Полина Иванова и Михаил Федорин. Полина Иванова на дистанции 200 м на спине завоевала 3 место в чемпионате СЗФО и 2 место в Первенстве СЗФО, а также стала третьей на дистанции 400 м комплексное плавание в Первенстве СЗФО. Михаил Федорин завоевал бронзу на дистанции 200 м баттерфляй в

в Первенстве СЗФО.

По итогам турнира Егор Титов выполнил норматив кандидата в мастера спорта на дистанции 200 м брасс.

Поздравляем спортсменов и коллектив тренеров с высоким результатом!