От катания на коньках до плавания: область зовет к себе на выходные

4 ноября, в День народного единства, с 10 часов Никольское принимает у себя спартакиаду среди пенсионеров «За здоровый образ жизни». Там же в 12.00 стартует турнир по дартсу. В Мурино 4 ноября в 10.00 на территории конноспортивного комплекса «Winner» пройдут соревнования по выездке «Всеволожские конные игры 2022 «Winner Cup».

На спортивной площадке во Всеволожске 4 ноября в 11.00 жителей региона ждут на областном фестивале «Дворового спорта». В Волхове в физкультурно-оздоровительном комплексе «Левобережный» в субботу и воскресенье в 10.00 состоится турнир по мини-футболу среди команд-ветеранов. На состязания по мини-футболу пройдут также в Гатчине в субботу и воскресенье с 9.00 – чемпионат города состоится на площадке спортивного зала «Маяк».

С 4 по 6 ноября всех желающих приглашают на соревнования по шахматам «Охта-Парк. Chess. Осень», которые пройдут в поселке Мистолово.

В субботу, 5 ноября, в 10.30 во Всеволожском Коворкинг-центре «Инвент» состоится фестиваль интеллектуальных игр по шахматам и шашкам «Шахматы с гроссмейстером». В этот же день в 11.00 поселок Шапки примет районные соревнования по бегу по пересеченной местности – трейлранингу.

Пройти по «Тропе здоровья» предлагают в предстоящие выходные на Центральном стадионе Светлогорска, а в Ледовом комплексе ленинградцев ждут на массовое катание на коньках. Покататься на коньках можно и в Кингисеппе в Ледовой арене «Олимп», а также в Ледовой арене в Киришах.

Юных поклонников спортивной борьбы приглашают на мастер-класс по дзюдо, который пройдёт 6 ноября в 10.00 на территории физкультурно-спортивного комплекса в Сертолово. В этот же день в Токсово в 11.00 можно будет посетить областные соревнования по биатлону.

С 4 по 6 ноября Кингисеппский физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп» приглашает ленинградцев на свободное плавание. В Выборге на стадионе «Авангард» 6 ноября в 11.00 пройдут соревнования по маунтинбайку «Кросс-Кантри».