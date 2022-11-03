Знак ГТО на груди у него – с детского сада
Выпускники 13-го детсада получили золотые знаки ГТО.
Рубрики: Спорт
В Гатчинском детском саду № 13 состоялось торжественное вручение золотых знаков ГТО выпускникам садика. Это очень долгожданное событие: спортивные испытания сегодняшние первоклассники прошли еще в апреле – в детском саду.
Знаки вручал большой друг детского сада – Александр Веденеев, чемпион мира и трехкратный чемпион России по хоккею с мячом, мастер спорта международного класса. Воспитанники подготовительной группы «Бабочка» подготовили выступление для своих старших товарищей-значкистов.
Александр Веденеев и инструктор по физкультуре 13-го сада Алексей Половнев провели с ребятами спортивные эстафеты. Все получили положительные эмоции и заряд хорошего настроения!
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