Знак ГТО на груди у него – с детского сада

В Гатчинском детском саду № 13 состоялось торжественное вручение золотых знаков ГТО выпускникам садика. Это очень долгожданное событие: спортивные испытания сегодняшние первоклассники прошли еще в апреле – в детском саду.

Знаки вручал большой друг детского сада – Александр Веденеев, чемпион мира и трехкратный чемпион России по хоккею с мячом, мастер спорта международного класса. Воспитанники подготовительной группы «Бабочка» подготовили выступление для своих старших товарищей-значкистов.

Александр Веденеев и инструктор по физкультуре 13-го сада Алексей Половнев провели с ребятами спортивные эстафеты. Все получили положительные эмоции и заряд хорошего настроения!