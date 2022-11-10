ЗОЖ-урок, подготовленный экспертами проекта «Здоровое питание», пройдет для российских школьников в ноябре

Важно, чтобы подрастающее поколение с юных лет приобретало здоровые привычки, к которым относятся и навыки составления полноценного, сбалансированного рациона. Масштабная социальная задача по продвижению здорового питания в России поставлена в нацпроекте «Демография», федеральном проекте «Укрепление общественного здоровья», реализацией которого в части здорового питания с 2019 года занимается Роспотребнадзор.

Формирование среды, способствующей повышению информированности молодежи об основных принципах здорового питания, – одно из важных направлений работы проекта «Здоровое питание». В ходе просветительской работы реализованы различные образовательные проекты для детей: теле- и радиопередачи, мультсериалы, обучающие программы, выставки, открытые уроки и многое другое.

В ноябре 2022 года стартует очередной образовательный проект, адресованный подрастающему поколению – «Урок безопасности». В его подготовке приняли участие эксперты проекта «Здоровое питание» и Группы компаний «Просвещение».

Проект «Урок безопасности» дает детям информацию о различных сферах жизни, помогает отработать важные навыки, которые пригодятся в дальнейшем. Новый модуль проекта проходит с 7 по 11 ноября, он посвящен таким актуальным темам, как «Здоровый образ жизни» и «Безопасность в социуме». В увлекательной форме эксперты расскажут детям о режиме дня, правилах гигиены, пагубном влиянии алкоголя и курения, профилактике инфекционных заболеваний и многом другом. Также участники урока рассмотрят общение как основу социального взаимодействия, изучат природу конфликтов и манипуляций, разберут правила поведения в сложных ситуациях.

Программа модуля разработана на базе образовательных материалов для детей разных возрастов о пользе правильного и сбалансированного питания, предоставленных проектом «Здоровое питание»: анимационных роликов «Ми-ми-мишки» и «Ванечка», серии радиопрограмм «Скатерть-самобранка», видео на тему здорового питания, обучающих роликов из серии «Время питаться правильно», уроков Школы здорового питания и других.

Принять участие в мероприятии могут учащиеся, педагоги и все, кому интересны заявленные темы. Учителя смогут получить все необходимые материалы для дальнейшего проведения урока в классе – по его итогам ученики смогут закрепить изученные темы с помощью тестирования (доступны и дистанционный, и очный форматы). По итогам прохождения урока каждый ученик получит сертификат участника, а педагог – благодарность.

Узнать подробности о проекте «Урок безопасности» и зарегистрироваться можно по ссылке: https://safetylesson.prosv.ru/

Ранее Роспотребнадзором совместно с издательством «Просвещение», Министерством Просвещения и АНО «Национальные приоритеты» были разработаны открытые уроки для детей, посвященные основам здорового питания. Материалы размещены на платформе Библиотеки учебных материалов «Московской электронной школы» (МЭШ). Любой педагог может скачать сценарий урока и провести занятие по основам здорового питания.