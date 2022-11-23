Больше всего камер смонтировано на дорогах Лужского, Всеволожского, Выборгского и Волосовского районов: по четыре теперь работают в самой Луге, Заневке, Токсово, Новой Пустоши, Всеволожске, Полянах, Соколинском, Озерках, Ермилово и Грибном. В Волосовском районе добавлено девять «цифровых глаз» в Жилгородке, Кикерино, Калитино, Лагоново, Захонье, Заполье, Рабитицах и Ямках.

Также заслон от лихачей дорожники поставили в Систо-Палкино, Ропше, Пениках, Моторном, Кировске, Гатчине и Пудомягах.

Для повышения безопасности движения, количество камер на дорогах области постоянно увеличивается. Помимо стационарных, по просьбам жителей, дорожники выставляют специальные мобильные комплексы контроля скорости: они помогают быстро нормализовать скоростной режим в отдельно взятом населенном пункте, если есть такая необходимость. Оставить заявку на дежурство такой «передвижки» можно через официальный телеграмм-канал дорожного комитета Ленобласти и «Ленавтодора» — https://t.me/dorogi_47 и в официальном сообществе Вконтакте — https://vk.com/bkadleningrad