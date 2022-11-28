Ленобласть — победитель бизнес-премии

Ирина Дрозденко заняла первое место в номинации «Человек года». Предприятие «Оятская керамика» одержало победу в номинации «Непищевая промышленность».

«Огромное количество потрясающих людей стоит за моей спиной и за спиной той команды, которая реализует наше общее дело. В этой сфере я уже 10 лет. И когда меня спрашивают, почему, зачем и как, я отвечаю: я просто этим живу, это просто мое дело», - рассказала Ирина Григорьевна, получая награду.

Она также поблагодарила всех, кто отдал за неё свой голос: "Во время голосования мне писали с подводной лодки "Волхов" из Владивостока: "Мама Ира, мы с тобой!" Мне писали из Уфы, из Якутии, из Калининграда. Мне писали бойцы СВО шестой армии".

Голосование по номинациям проходило в ноябре 2022 года. Премия учреждена к 10-летнему юбилею журнала премиум-формата «АиФ-City».