Рок-н-ролл forever!

Тренер-преподаватель отделения «Акробатический рок-н-ролл» Гатчинский ДЮСШ № 3 Наталья Касыянык отлично подготовила своих учеников.

Первое место завоевали Анастасия Мухамбетова и Егор Огнев, третье место - Александра Миронова в паре с Яковом Коуру. Еще одну бронзу в копилку принесло выступление в категории «формейшн – девочки». В составе команды выступали Анастасия Мухамбетова, Диана Семёнова, Ульяна Ивашина, Анна Глазова. Марианна Фетисова, Варвара Харлапанова, Алена Виноградова и Марианна Лукина.

Также поздравляем с присвоением спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» обучающихся отделения «Акробатический рок-н-ролл» Елизавету Зимину и Даниила Галактионова.