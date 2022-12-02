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Рок-н-ролл forever!

В г. Красногорске Московской области 21 ноября прошли Всероссийские соревнования по акробатическому рок-н-роллу, участие в которых приняли спортсмены Гатчинской ДЮСШ № 3.

Рубрики:  Спорт

Тренер-преподаватель отделения «Акробатический рок-н-ролл» Гатчинский ДЮСШ № 3 Наталья Касыянык отлично подготовила своих учеников. 

Первое место завоевали Анастасия Мухамбетова и Егор Огнев, третье место - Александра Миронова в паре с Яковом Коуру. Еще одну бронзу в копилку принесло выступление в категории «формейшн – девочки». В составе команды выступали Анастасия Мухамбетова, Диана Семёнова, Ульяна Ивашина, Анна Глазова. Марианна Фетисова, Варвара Харлапанова, Алена Виноградова и Марианна Лукина.

Также поздравляем с присвоением спортивного разряда «Кандидат в мастера спорта» обучающихся отделения «Акробатический рок-н-ролл» Елизавету Зимину и Даниила Галактионова.