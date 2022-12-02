Выпускники Гатчинского района готовятся к итоговому сочинению

Итоговое сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации. Оно проводится в обязательном порядке для выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования. В настоящий момент в информационной системе зарегистрировано более 700 человек. Большая часть из них являются выпускниками текущего года.

В целях объективного проведения итогового сочинения (изложения) на базе Гатчинского муниципального района организованы 6 пунктов, планируется осуществление мониторинга процедуры с привлечением общественных наблюдателей, которые прошли специальную аккредитацию. Оценка работ будет производиться экспертами комиссии по проверке итоговых сочинений и изложений.

Продолжительность написания итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут (235 минут), для участников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность увеличивается на 1,5 часа.

Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».

В день проведения сочинения участникам запрещается иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации. Участники, нарушившие установленные требования, удаляются с экзамена.

Темы итогового сочинения будут опубликованы в день проведения — 7 декабря в 9 часов 45 минут на федеральном информационном ресурсе topic.rustest.ru.

Отметим, что в этом году изменился подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Теперь они будут формироваться из закрытого банка тем. В 2022/2023 учебном году комплекты тем итогового сочинения будут собираться только из тех, которые использовались в прошлые годы — их более полутора тысячи. В дальнейшем закрытый банк тем будет ежегодно пополняться.

Повторно допускаются к написанию итогового сочинения в дополнительные сроки в текущем учебном году (1 февраля 2023 года и 3 мая 2023 года): обучающиеся, получившие неудовлетворительный результат («незачет»); обучающиеся, удаленные за нарушение требований к проведению итогового сочинения; участники, не явившиеся по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально; участники, не завершившие написание итогового сочинения по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), подтвержденным документально.

Срок действия итогового сочинения как допуска к государственной итоговой аттестации является бессрочным. Результат итогового сочинения в случае представления его при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета действителен четыре года, следующих за годом получения такого результата.





Виктория Гурская, руководитель муниципальной методической службы