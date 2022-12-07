К Новому году ― гуманитарная помощь для Енакиево

«Мы продолжаем работу в Енакиево ― оставляем наши бригады для бурения скважин, поскольку вода ― это, наверное, самая главная проблема всего Донбасса. Выполнен ремонт социальных объектов. В следующем году мы дооснастим школы техникой и пособиями, приступим к ремонтным работам на мосту. В общей сложности направим на работы из бюджета до миллиарда рублей ― это 1% планируемого дохода региона в следующем году», ― подчеркнул Александр Дрозденко.

Он также добавил, что для восстановления подшефного Ленобласти города будут направлены средства федерального бюджета.

Роман Храменков передал губернатору Ленинградской области благодарность жителей и вручил памятный знак за заслуги перед городом Енакиево. Он пояснил, что помощь 47 региона очень значима для города, который на протяжении многих лет не развивался.