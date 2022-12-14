Автобусы, медицина, жилье - для людей с особыми потребностями

Собравшихся приветствовала глава гатчинской администрации Людмила Нещадим. За чашкой чая обсуждались меры социальной поддержки инвалидов, работа пассажирского автотранспорта, медицина, доступная среда.

Заместитель председателя комитета Ленинградской области по транспорту Наталья Александрова рассказала о региональном автопарке автобусов, специально приспособленных для инвалидов.

По поводу работы общественного транспорта было много вопросов. В частности, всех интересовало, когда наладится движение по маршруту №529. Хотелось бы, чтобы автобусы ходили чаще и были более комфортными, вместительными, с низкопольными площадками для маломобильных пассажиров.

Исполнительный директор Гатчинского филиала ООО «ТрансБалт» Александр Паю ответил, что на маршруте № 529 эксплуатируется семь автобусов.

- Это автобусы марки ПАЗ с японскими двигателями Isuzu. Соответственно, запчасти поставляются из-за границы. Теперь контейнер с запчастями идет по три месяца. Мы не предполагали, что такое произойдет. Выправляем ситуацию, - сказал Александр Дмитриевич.

Кроме того, обсуждалось расписание движения внутрирайонных автобусов и маршруток Санкт-Петербург - Гатчина, возможность оплаты проезда банковскими картами.

И.о. заместителя главы администрации по ЖКХ Александр Супренок рассказал про создание доступной среды для инвалидов, проживающих в многоквартирных домах.

В Гатчине, если условия для маломобильного человека создать невозможно, принимаются меры к его переселению в более удобное жилье. Как пояснила Людмила Нещадим, это, в своем роде, уникальная практика:

- Совет депутатов г. Гатчины принял такое решение. Мы приобретаем в год по одной квартире и переселяем людей.

Заместитель главврача Гатчинской больницы Наталья Полуэктова рассказала об изменениях порядка оказания плановой помощи пациентам.

Также в ходе «круглого стола» шла речь о мерах социальной поддержки инвалидов, о работе социального такси, об организации дорожного движения в Гатчине с точки зрения удобства для инвалидов по зрению.